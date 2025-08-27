Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıb
Sosial müdafiə
- 27 avqust, 2025
- 15:11
Azərbaycanda ötən il 19-25 yaşda 54 min 535 gənc işsiz kimi qeydiyyata alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Dövlət Statistika Komitəsinin "Azərbaycan gəncləri" məcmuəsində qeydə alınıb.
Bu, 2023-cü illə müqayisədə 8738 nəfər azdır.
Belə ki, 2024-cü ildə 55 min 63 gənc isə işə düzəlib. Bu əvvəlki illə müqayisədə 13 min 525 nəfər çoxdur.
