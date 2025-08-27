    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    • 27 avqust, 2025
    • 15:11
    Azərbaycanda ötən il 19-25 yaşda 54 min 535 gənc işsiz kimi qeydiyyata alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Dövlət Statistika Komitəsinin "Azərbaycan gəncləri" məcmuəsində qeydə alınıb.

    Bu, 2023-cü illə müqayisədə 8738 nəfər azdır. 

    Belə ki, 2024-cü ildə 55 min 63 gənc isə işə düzəlib. Bu əvvəlki illə müqayisədə 13 min 525 nəfər çoxdur.

