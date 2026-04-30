Anar Əliyev: Ölkədə 2022-ci ildən bu günə qədər 78 uşaq himayədar ailələrə verilib
Sosial müdafiə
- 30 aprel, 2026
- 15:22
Azərbaycanda 2022-ci ildən bu günə qədər 78 uşaq himayədar ailələrə verilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev "Dayanıqlı inkişaf: ailə, qadın və uşaq siyasəti" mövzusunda Bakıda keçirilən konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, onlardan 34-ü oğlan, 44-ü qızdır:
"Himayədar ailə modeli 2022-ci ildən etibarən uğurla tətbiq olunur. Bu institutun inkişafını dəstəkləmək məqsədilə dövlət tərəfindən himayədar ailələrə verilən uşaqlara görə aylıq əsasla 650 manat, ildə bir dəfə olmaqla 800 manatlıq müavinət təsis edilib".
