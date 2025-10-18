Ötən ay Azərbaycan asfalt istehsalını 5 dəfədən çox artırıb
Sənaye
- 18 oktyabr, 2025
- 12:19
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 87,9 min ton asfalt istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 36,5 % çoxdur.
Təkcə sentyabrda isə ölkədə 36,3 min ton asfalt istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,3 dəfə çoxdur.
2024-cü ildə Azərbaycanda 141,8 min ton asfalt istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 15,4 % azdır.
