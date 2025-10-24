Naxçıvanda duz istehsalı dayandırılıb
Sənaye
- 24 oktyabr, 2025
- 15:15
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki "Naxçıvan Duz İstehsalı" MMC-də istehsal və qablaşdırma dayandırılıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna nazirlikdən bildirilib.
Məlumata görə, duz dağındakı 5 saylı mədəndə texniki təhlükəsizliyin gücləndirilməsi üçün müvafiq işlərin görülməsinə zərurət yarandığından, eləcə də gələcəkdə duz istehsalının daha yüksək keyfiyyətdə təşkil olunması məqsədilə şaxtadan duzun çıxarılması müvəqqəti dayandırılıb.
Nazirlik əhalinin və duzdan xammal kimi istifadə edən istehsal müəsisələrinin tələbatının fasiləsiz və dayanıqlı təmin olunması üçün ölkəmizin digər bölgələrində, eləcə də qonşu ölkələrdə istehsal olunan duzun muxtar respublikaya gətirilməsini nəzarətdə saxlayır.
Son xəbərlər
15:22
Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri SOCAR-ın Karbamid zavoduna səfər edibEnergetika
15:20
Ukraynada vağzalda qumbara partladılıb: dörd nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:15
Foto
SHXÇDX rəisi Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:15
Naxçıvanda duz istehsalı dayandırılıbSənaye
15:14
"Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" qanuna dəyişiklik I oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
15:12
Pakistanda son 24 saat ərzində ikinci partlayış baş verib, ölənlər varDigər ölkələr
15:12
Foto
Növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB-2Qarabağ
15:06
"Çelsi"nin hücumçusu məşqləri bərpa edib, tezliklə meydana qayıdacaqFutbol
15:01
Foto