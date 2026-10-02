İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Azərsun Holdinq" ADEX 2026 sərgisində iştirak edir

    Sənaye
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:42
    Azərsun Holdinq ADEX 2026 sərgisində iştirak edir

    Bakı Ekspo Mərkəzində Qafqaz regionunun aparıcı hərbi-texnoloji platformalarından biri olan "ADEX 2026" – 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi keçirilir.

    "Azərsun Holdinq" sərgidə iştirak edərək, Azərbaycan Ordusu üçün yerli istehsal etdiyi "Əsgər payı" adlı qida məhsullarını təqdim edir.

    Azərbaycanın qida sənayesində aparıcı şirkətlərindən biri olan "Azərsun Holdinq" tərəfindən istehsal olunan "Əsgər payı" məhsulları hərbi qulluqçuların qida təminatının yerli istehsal hesabına dəstəklənməsinə yönəlib. Məhsulların hazırlanması zamanı onların qida dəyəri, istifadəsinin rahatlığı, daşınması və saxlanması kimi amillər nəzərə alınıb.

    Sərgi çərçivəsində "Azərsun Holdinq"in stendini ziyarət edən iştirakçılar "Əsgər payı" məhsulları ilə yaxından tanış olmaq, onların çeşidi və istehsal prosesi barədə məlumat əldə etmək imkanı qazanırlar.

    ADEX 2026 sərgisi müdafiə sənayesi sahəsində innovativ həllərin, müasir texnologiyaların və yerli istehsal imkanlarının nümayiş etdirilməsi baxımından mühüm platforma olmaqla yanaşı, müxtəlif qurumlar və şirkətlər arasında əməkdaşlığın inkişafına da imkan yaradır.

    "Azərsun Holdinq"in sərgidə iştirakı şirkətin yerli istehsal imkanlarının və Azərbaycan Ordusunun təminatına yönəlmiş məhsullarının təqdim edilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır.

    Azərsun Holdinq ADEX 2026 sərgisində iştirak edir
    Azərsun Holdinq ADEX 2026 sərgisində iştirak edir
    Azərsun Holdinq ADEX 2026 sərgisində iştirak edir
    Azərsun Holdinq ADEX 2026 sərgisində iştirak edir
    Azərsun Holdinq ADEX 2026 sərgisində iştirak edir

    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Azərsun Holdinq MMC
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