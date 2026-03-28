Azərbaycanda 2 ayda istehsal olunan güc transformatorlarının sayı açıqlanıb
Sənaye
- 28 mart, 2026
- 13:43
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 14 ədəd güc transformatoru istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 84 % azdır.
Təkcə fevralda 6 ədəd məhsul istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 87 % azdır.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 280 ədəd güc transformatoru istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 75 % azdır.
15:05
Mahaçqalada su basmış evlərdən 80-dən çox adam təxliyə edilib, fövqəladə vəziyyət rejimi elan olunubRegion
15:00
Xaçmazda intensiv yağışlar nəticəsində evlərə su dolub, 22 nəfər təxliyə edilibHadisə
14:47
Ermənistanda güclü yağışlar yollarda uçqunlara səbəb olubRegion
14:37
AFFA-nın bayrağı altında keçirilən çempionat oyunları təxirə salınıbFutbol
14:35
Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin kərə yağı ehtiyatı 3 dəfə artıbSənaye
14:30
IDF: "Hizbullah"ın Beyrutdakı bölməsinin iki yüksək vəzifəli nümayəndəsi öldürülübDigər ölkələr
14:27
Şərif və Pezeşkian Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
14:20
Azərbaycan taekvondoçusu Hüseyn Novruzov "Türkiye Open"də qızıl medal qazanıbİdman
14:09