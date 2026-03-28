    Azərbaycanda 2 ayda istehsal olunan güc transformatorlarının sayı açıqlanıb

    Sənaye
    • 28 mart, 2026
    • 13:43
    Azərbaycanda 2 ayda istehsal olunan güc transformatorlarının sayı açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 14 ədəd güc transformatoru istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 84 % azdır.

    Təkcə fevralda 6 ədəd məhsul istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 87 % azdır.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 280 ədəd güc transformatoru istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 75 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi Transformator istehsalı

    Son xəbərlər

    15:05

    Mahaçqalada su basmış evlərdən 80-dən çox adam təxliyə edilib, fövqəladə vəziyyət rejimi elan olunub

    Region
    15:00

    Xaçmazda intensiv yağışlar nəticəsində evlərə su dolub, 22 nəfər təxliyə edilib

    Hadisə
    14:47

    Ermənistanda güclü yağışlar yollarda uçqunlara səbəb olub

    Region
    14:37

    AFFA-nın bayrağı altında keçirilən çempionat oyunları təxirə salınıb

    Futbol
    14:35

    Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin kərə yağı ehtiyatı 3 dəfə artıb

    Sənaye
    14:30

    IDF: "Hizbullah"ın Beyrutdakı bölməsinin iki yüksək vəzifəli nümayəndəsi öldürülüb

    Digər ölkələr
    14:27

    Şərif və Pezeşkian Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    14:20

    Azərbaycan taekvondoçusu Hüseyn Novruzov "Türkiye Open"də qızıl medal qazanıb

    İdman
    14:09

    Naxçıvanda bayram günlərində 12 nəfər qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti