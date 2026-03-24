Azərbaycanda 2 ayda dəri istehsalının həcmi açıqlanıb
Sənaye
- 24 mart, 2026
- 17:49
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 5,8 min kvadratmetr emal edilmiş dəri istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17 % azdır.
Bu il martın 1-nə, Azərbaycanda 137,9 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 58 min kvadratmetr dəri istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 10 % azdır.
