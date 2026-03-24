    Azərbaycanda 2 ayda dəri istehsalının həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    • 24 mart, 2026
    • 17:49
    Azərbaycanda 2 ayda dəri istehsalının həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 5,8 min kvadratmetr emal edilmiş dəri istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17 % azdır.

    Bu il martın 1-nə, Azərbaycanda 137,9 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 58 min kvadratmetr dəri istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 10 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi Dəri istehsalı

