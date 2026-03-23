    Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını fevralda 19 % artırıb

    Sənaye
    23 mart, 2026
    09:14
    Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını fevralda 19 % artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 24,5 min ton yapışqan və yapışdırıcı maddələr istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13 % azdır.

    Təkcə fevralda isə 14,4 min ton məhsul istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 19 % çoxdur.

    Bu il martın 1-nə, ölkədə 10,4 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 170 min ton yapışqan və yapışdırıcı maddələr istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 12,4 % çoxdur.

    Son xəbərlər

    09:14

    Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını fevralda 19 % artırıb

    Sənaye
    09:08

    Henrik Ridström: "Nəriman və Qomes kimi futbolçular rəqabəti artırmalıdır"

    Futbol
    08:42

    Yaxın Şərqdəki gərginlik fonunda Hindistan rupisi rekord səviyyədə ucuzlaşıb

    Digər ölkələr
    08:29

    Yaxın Şərq böhranı səbəbindən Avstraliyaya altı yanacaq daşınması ləğv edilib

    Digər ölkələr
    08:06

    Türkiyənin MİT rəhbəri "HƏMAS"ın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşüb

    Region
    07:46

    Çin "CentiSpace-2" peyklərini kosmosa buraxıb

    Digər ölkələr
    07:08

    "Saudi Aramco" Asiya alıcılarına xam neft tədarükünü azaldıb

    Digər ölkələr
    06:42

    Starmer İran ətrafında baş verənlər fonunda təcili iqtisadi iclas çağırıb

    Digər ölkələr
    06:14

    KİV: ABŞ İranın Xarq adasını ələ keçirmək istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti