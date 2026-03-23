Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını fevralda 19 % artırıb
Sənaye
- 23 mart, 2026
- 09:14
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 24,5 min ton yapışqan və yapışdırıcı maddələr istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13 % azdır.
Təkcə fevralda isə 14,4 min ton məhsul istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 19 % çoxdur.
Bu il martın 1-nə, ölkədə 10,4 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 170 min ton yapışqan və yapışdırıcı maddələr istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 12,4 % çoxdur.
