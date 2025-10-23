Azərbaycan sənayesində inqilab – MDB regionunda qablaşdırmada nano texnologiya dövrü başlayır
- 23 oktyabr, 2025
- 11:00
ETN Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidenti "Bakı Polimer İstehsalat" MMC qablaşdırma sənayesində inqilabi yeniliyə imza atır. Şirkət nanotexnologiyalara əsaslanan yeni istehsal xəttinin qurulmasına başlayıb və 2026-cı ilin əvvəlindən MDB regionunda ilk dəfə nano-streç filmlərin istehsalına start verəcək.
"Report" xəbər verir ki, layihə Azərbaycan, Türkiyə və Çin mütəxəssislərinin birgə səyi ilə həyata keçirilir və müasir qablaşdırma texnologiyalarında səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq məqsədi daşıyır. Yeni nəsil çoxqatlı nano-streç filmlər ənənəvi materiallara nisbətən daha incə (12 mikron) olsa da, daha üstün elastiklik və davamlılığı təmin edəcək.
"Bakı Polimer İstehsalat" MMC-nin sınaqları göstərib ki, yeniliyin əsas üstünlüklərinə deşilmə və yırtılmaya qarşı daha çox müqavimət, daha yüksək ön uzanma dərəcələri (450%-ə qədər), təkmilləşdirilmiş qorunma, azaldılmış plastik tullantılar və xərclərə qənaət daxildir. Nano-streç filmdən istifadə adi streç filmlərlə müqayisədə qablaşdırma xərclərini 60%-ə qədər azaldacaqdır. Bu isə polimer tullantıların və CO2 emissiyasının azalmasına dəstək verəcəkdir.
Şirkətin direktoru Cavid Hüseynov bildirib: "Biz yalnız qabaqcıl texnologiya deyil, həm də müştərilərimiz üçün qənaət, səmərəlilik və ekoloji məsuliyyət təqdim edirik. İstehsal etdiyimiz məhsullar 100% təkrar emala yararlıdır və tullantıların azaldılmasına real töhfə verir. Məqsədimiz Azərbaycanda və regionda davamlı sənaye standartlarına liderlik etməkdir."
Yeni istehsal xətti sayəsində müəssisə aylıq 500 ton nano-streç film istehsal etməyi planlaşdırır. Bu, yerli bazarla yanaşı, Orta Dəhliz vasitəsilə Şərqi Avropa və qonşu regionlara ixrac imkanlarını da əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcək.
"Bakı Polimer İstehsalat" MMC yüksək texnologiyalı qablaşdırma məhsullarının istehsalı üzrə fəaliyyət göstərən Azərbaycan şirkətidir. Müasir avadanlıqlar, təkmilləşdirilmiş texnologiyalar və peşəkar komanda sayəsində şirkət yerli və beynəlxalq bazarlarda rəqabətədavamlı, ekoloji və innovativ qablaşdırma həlləri təqdim edir.