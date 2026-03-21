    Azərbaycan lak-boya məmulatları istehsalını 17 % artırıb

    • 21 mart, 2026
    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 5 min 868 ton lak-boya məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17 % çoxdur.

    Bu il martın 1-nə ölkədə 609,3 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 43 min 479 ton lak-boya məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 0,4 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Lak-boya istehsalı

    Son xəbərlər

    17:27

    CENTCOM: ABŞ Silahlı Qüvvələri İranda 8 mindən çox hədəfi məhv edib

    Digər ölkələr
    17:18
    Foto

    Sumqayıtda fərdi ev tam yanıb

    Hadisə
    17:17

    Azərbaycandan Gürcüstana pul köçürmələri 42 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    17:11

    Qanunsuz saxlanılan 5 avtomat, 9 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    16:52

    BƏƏ İranın hücumları başlayandan bəri 341 ballistik raketi zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    16:38
    Foto

    "Bakı Kuboku" turnirinin mükafatçıları müəyyənləşib

    Futbol
    16:31
    Foto

    Ukraynanın Rusiyaya qarşı istifadə etdiyi deyilən insansız dəniz vasitəsi Türkiyədə sahilə çıxıb

    Region
    16:29

    Azərbaycan lak-boya məmulatları istehsalını 17 % artırıb

    Sənaye
    16:23

    "Borussiya" Emre Canla müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti