Azərbaycan lak-boya məmulatları istehsalını 17 % artırıb
- 21 mart, 2026
- 16:29
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 5 min 868 ton lak-boya məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17 % çoxdur.
Bu il martın 1-nə ölkədə 609,3 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 43 min 479 ton lak-boya məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 0,4 % çoxdur.
