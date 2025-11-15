Azərbaycan gübrə və azot birləşmələri istehsalını cüzi artırıb
Sənaye
- 15 noyabr, 2025
- 12:59
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 534 min ton gübrə və azot birləşmələri istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,4 % çoxdur.
Bu il noyabr ayının 1-nə, ölkədə 52,6 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 652,4 min ton gübrə və azot birləşmələri istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 43,8 % çoxdur.
