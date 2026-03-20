Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 30 % artırıb
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 100,4 min ton gips və anhidrit istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30,1 % çoxdur.
Bu il martın 1-nə ölkədə 71,7 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 623 min ton gips və anhidrit istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 9,1 % çoxdur.
