Azərbaycan beton istehsalını avqustda 30 % artırıb
Sənaye
- 19 sentyabr, 2026
- 16:34
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 3 milyon 123 min ton beton istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,1 % çoxdur.
Təkcə avqustda isə ölkədə 489 min ton beton istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 30 % çoxdur.
Bu il sentyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında hazır məhsul ehtiyatı olmayıb.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 4 milyon 725 min ton beton istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 10,7 % azdır.
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