Serbiyada Azərbaycanın da qatılacağı sərgi üçün tikinti icazəsi verilib
- 21 sentyabr, 2026
- 19:01
Serbiyada Azərbaycanın da qatılacağı "EXPO 2027" beynəlxalq sərgisinin infrastrukturu üçün 6,3 milyard dinarlıq (təxminən 54,3 milyon avro) tikinti icazəsi razılaşdırılıb.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Serbiyanın Tikinti, Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyi "EXPO 2027" sərgisinin ehtiyacları üçün nəzərdə tutulan obyektlərin inşasına dair tikinti icazəsi verib.
Qərar Tikinti İcazələrinin Verilməsi üzrə Vahid Prosedurların Mərkəzi Qeydiyyatında (CEOP) rəsmən dərc olunub.
Sənədə əsasən, tikinti işləri "Ən yaxşı təcrübələr və korporativ məzmun" layihəsinin "B" mərhələsi çərçivəsində icra ediləcək.
Layihə üzrə görüləcək işlərə nəqliyyat və parkinq sahələrinin, piyada gəzinti zolaqlarının (promenad), səkilərin, paylayıcı şəbəkə qurğusunun, nəzarət-buraxılış məntəqəsinin, iki ədəd transformator yarımstansiyasının və talvarların inşası, habelə hidrotexniki və elektroenerji infrastrukturunun qurulması daxildir.
Məlumata görə, icrası planlaşdırılan işlərin ilkin smeta dəyəri əlavə dəyər vergisi (ƏDV) nəzərə alınmadan, 6 milyard 367 milyon 067 min 118 dinar təşkil edir.
Xatırladaq ki, sentyabrın 14-də Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tahir Tağızadə etimadnaməsini bu ölkənin Prezidenti Aleksandar Vuçiçə təqdim edərkən A.Vuçiç Bakının gələn il Belqradda keçiriləcək "EXPO 2027" beynəlxalq sərgisində iştirak planlarına görə təşəkkür edib.