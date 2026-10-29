AZCON Holding-in icraçı direktoru Şahin Babayev Çinin "COVEC" şirkətinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb
- 29 oktyabr, 2026
- 15:32
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AZCON Holding-in icraçı direktoru Şahin Babayev Çinin mühəndislik və tikinti sahələri üzrə ixtisaslaşmış "China Overseas Engineering Group Co. Ltd." (COVEC) şirkətinin prezidenti Van Kunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib.
Görüşdə Azərbaycanın tranzit potensialı, nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafı, şəhər mobilliyinin təkmilləşdirilməsi, eləcə də rəqəmsal infrastrukturun genişləndirilməsi istiqamətləri müzakirə olunub.
Həmçinin Bakı Metropoliteni, Bakı Limanı və dəmir yolu şəbəkəsinin inkişafı, gəmiçilik donanmasının yenilənməsi və rəqəmsal infrastruktur layihələri barədə məlumat verilib.
Görüş zamanı nəqliyyat və logistika sahələri üzrə perspektivlər və Azərbaycanın regional bağlantılarının gücləndirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.