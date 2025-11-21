Xocalıda 160-a yaxın sakinin göz müayinəsi aparılıb
- 21 noyabr, 2025
- 11:53
Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə noyabrın 20-21-də akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Səyyar Klinikası Xocalı rayonunda 160-a yaxın sakinə oftalmoloji tibbi müayinə həyata keçirib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.
Məlumata əsasən, ikigünlük səyyar oftalmoloji müayinələrin başlıca məqsədi operativ şəkildə vətəndaşların müayinəsi, görmə qabiliyyətinin zəifləməsinin qarşısının alınması, görmə patologiyasının erkən diaqnostikasının aşkarlanması və müalicələrin təyin olunmasıdır.
Müayinələr əsasında vətəndaşlarda quru göz sindromu, allergik konyunktivit, refraksiya patologiyası, miopik astiqmatizm və digər xəstəliklər aşkarlanıb. Eyni zamanda, göz xəstəlikləri ilə bağlı ümumi monitorinqlər aparılıb və əldə edilən nəticələr müzakirə olunub. Həmçinin, ciddi problemlərlə üzləşən və çətin əməliyyat tələb olunan pasiyentlərin akademik Mərkəzə gəlmələrinə şərait yaradılıb.