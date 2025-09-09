Xalq artisti Sərdar Fərəcovun son durumu açıqlanıb
Sağlamlıq
- 09 sentyabr, 2025
- 10:52
Xalq artisti Sərdar Fərəcovun ümumi vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.
Məlumata əsasən xalq artisti sentyabrın 6-da Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.
Xalq artistinə kəskin miokard infarktı, mədə-bağırsaq qanaması və kəskin ürək çatışmazlığı diaqnozları təyin olunub. Zəruri laborator və instrumental müayinələr icra olunub.
Hazırda onun müalicəsi Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir.
Huşu aydın, hemodinamik göstəriciləri stabildir.
Son xəbərlər
11:25
Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan hissəsində işlərin gələn il tamamlanması nəzərdə tutulurİnfrastruktur
11:21
MM-in komitə sədri: Vaşinqtonda əldə edilən razılaşma regiona sülhü yaxınlaşdıran reallıq olduDaxili siyasət
11:20
Cəfər Hüseynzadə ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi ilə görüşübXarici siyasət
11:18
Kayrat Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-in gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaqXarici siyasət
11:17
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: "Avropa çempionatında daha çox medal gözləyirdik"Fərdi
11:16
Rusiyanın Donetski atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər ölübDigər ölkələr
11:15
ABŞ şirkətləri Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilibMaliyyə
11:14
Milli Məclisin sədri: Zəngəzur dəhlizi Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini dəyişir, yeni imkanlar açırMilli Məclis
11:13