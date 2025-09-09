İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    Xalq artisti Sərdar Fərəcovun son durumu açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 09 sentyabr, 2025
    • 10:52
    Xalq artisti Sərdar Fərəcovun son durumu açıqlanıb

    Xalq artisti Sərdar Fərəcovun ümumi vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. 

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Məlumata əsasən xalq artisti sentyabrın 6-da Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

    Xalq artistinə kəskin miokard infarktı, mədə-bağırsaq qanaması və kəskin ürək çatışmazlığı diaqnozları təyin olunub. Zəruri laborator və instrumental müayinələr icra olunub. 

    Hazırda onun müalicəsi Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir.

    Huşu aydın, hemodinamik göstəriciləri stabildir.

    TƏBİB Sərdar Fərəcov

    Son xəbərlər

    11:25

    Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan hissəsində işlərin gələn il tamamlanması nəzərdə tutulur

    İnfrastruktur
    11:21

    MM-in komitə sədri: Vaşinqtonda əldə edilən razılaşma regiona sülhü yaxınlaşdıran reallıq oldu

    Daxili siyasət
    11:20

    Cəfər Hüseynzadə ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:18

    Kayrat Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-in gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaq

    Xarici siyasət
    11:17

    Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: "Avropa çempionatında daha çox medal gözləyirdik"

    Fərdi
    11:16

    Rusiyanın Donetski atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:15

    ABŞ şirkətləri Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilib

    Maliyyə
    11:14

    Milli Məclisin sədri: Zəngəzur dəhlizi Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini dəyişir, yeni imkanlar açır

    Milli Məclis
    11:13

    Sahibə Qafarova: Trampın sülh və əməkdaşlığa söykənən addımı əhəmiyyətli rola malikdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti