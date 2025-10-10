Xaçmazda Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı tələlər qurulub
- 10 oktyabr, 2025
- 15:03
Xaçmaz rayonunun Yalama və Qaraçı kəndlərində həyətyanı sahələrə baxış keçirilib, feromon tələlər asılıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, agentliyin Quba-Xaçmaz regional bölməsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən baxışın məqsədi Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı bitki mühafizəsinə dair Tədbirlər Planının icrası olub.
Daha sonra kənd sakinləri ilə maarifləndirici söhbətlər aparılıb və Qəhvəyi mərmər bağacığının biologiyası, ona qarşı mümkün mübarizə üsulları haqqında çap materialları paylanılıb.
