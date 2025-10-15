İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənib

    Sağlamlıq
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:37
    Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənib

    TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı qarşıya qoyulan hədəfin 70 %-i yenilənib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu qurumun Strateji inkişaf departamentinin rəhbəri Murad Mirzəyev II "Azərbaycan Sağlamlıq Turizmi Konfransı"nda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, əvvəl dövlət xəstəxanalarında müalicəsi mümkün olmayan dəyəri yüksək, həyati vacib bəzi prosedurlar hazırda icra olunur:

    "Hazırda Şirvan, Lənkəran və Şəkidə ürək mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, Lənkəran və Qubada uroloji və travmatoloji mərkəz açılıb".

