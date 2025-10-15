Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənib
Sağlamlıq
- 15 oktyabr, 2025
- 12:37
TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı qarşıya qoyulan hədəfin 70 %-i yenilənib.
"Report" xəbər verir ki, bunu qurumun Strateji inkişaf departamentinin rəhbəri Murad Mirzəyev II "Azərbaycan Sağlamlıq Turizmi Konfransı"nda çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, əvvəl dövlət xəstəxanalarında müalicəsi mümkün olmayan dəyəri yüksək, həyati vacib bəzi prosedurlar hazırda icra olunur:
"Hazırda Şirvan, Lənkəran və Şəkidə ürək mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, Lənkəran və Qubada uroloji və travmatoloji mərkəz açılıb".
Son xəbərlər
12:52
Bakının İslam Səfərli küçəsində içməli su və kanalizasiya xətləri yenilənirİnfrastruktur
12:49
İlham Əliyev: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun ümumi planlaşdırılması başa çatıbİnfrastruktur
12:47
Futzal üzrə Azərbaycan millisinin Bakıda təlim-məşq toplanışı olacaqFutbol
12:47
Video
"Haber Global": Azərbaycan Qarabağdakı yenidənqurma təcrübəsini beynəlxalq ictimaiyyətlə bölüşürRegion
12:46
Foto
Bakıda İtaliya Mətbəxi Həftəsi başlayıbDigər ölkələr
12:44
Prezident: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda genişmiqyaslı işlər dövlətin şəhərsalma sahəsində strateji baxışını nümayiş etdirirİnfrastruktur
12:44
İlham Əliyev NUFA3 iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb - ƏLAVƏ OLUNUBİnfrastruktur
12:43
Anaklaudiya Rossbah: "WUF13 Yeni Şəhər Gündəliyinin həyata keçirilməsində əsas mərhələ olacaq"İnfrastruktur
12:40