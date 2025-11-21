İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Lənkəranda "Böyük Bazar"da baytar nəzarətindən keçməyən ətlərin satışının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    • 21 noyabr, 2025
    • 14:42
    Lənkəranda Böyük Bazarda baytar nəzarətindən keçməyən ətlərin satışının qarşısı alınıb

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) və Daxili İşlər Nazirliyinin Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları Lənkəranda "Böyük Bazar" ərazisində ət satışı məntəqələrində monitorinq keçirib, baytar nəzarətindən keçməyən ətlərin satışının qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a agentlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, baxış zamanı Ağayev Anar İbrahim oğluna və Axundov İlqar Əlişirvan oğluna məxsus məntəqələrdə ətlərin baytarlıq ekspertizasından keçirilmədən satışa çıxarıldığı aşkarlanıb.

    Faktla bağlı fiziki şəxslər barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Ətlərin istehlaka yararlılığının araşdırılması məqsədilə satışdan çıxarılaraq möhürlənib və nümunələr götürülərək Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilib.

    Lənkəran AQTA

