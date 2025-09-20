İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor təyin olunub

    Sağlamlıq
    • 20 sentyabr, 2025
    • 12:07
    Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor təyin olunub
    Nuridə Məmmədova

    Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor təyin olunub.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, Nuridə Rafiq qızı Məmmədova xəstəxananın direktoru vəzifəsinə təyin olunub.

    Qeyd edək ki, N.Məmmədova bundan əvvəl Lənkəran Regional Perinatal Mərkəzinin direktoru olub. Bu ilin iyun ayından isə o, Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktorunun cərrahiyyə üzrə müavini vəzifəsini icra edib.

    Lənkəran Xəstəxana direktor təyinat

    Son xəbərlər

    13:18

    Azərbaycanın qadın cüdoçuları Fransada təlim-məşq toplanışına qatılıblar

    Fərdi
    13:10
    Foto

    "Global Media Group" "Xəzəri qoruyaq" ekoloji aksiyasına qoşulub

    Ekologiya
    13:00

    İki il əvvəl Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    12:57

    Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində yaralananların sayı 30-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:55
    Foto

    Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    12:53

    Könül Nurullayeva: Azərbaycan suverenliyini tam bərpa etməklə regionda yeni reallıqlar yaratdı

    Xarici siyasət
    12:50

    Paşinyan: Türkiyə-Ermənistan normallaşması bizim üçün Aİ ilə quru əlaqəsini təmin edəcək

    Region
    12:48
    Foto

    Uqanda Dövlət Prokurorluğunun direktoru Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti