    Kəlbəcərdə vətəndaşlar səyyar tibbi müayinələrə cəlb olunub

    • 06 aprel, 2026
    • 16:46
    Kəlbəcər rayonunda vətəndaşlar səyyar tibbi müayinələrə cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının səyyar həkim briqadası tərəfindən (cərrah, nefroloq, endokrinoloq, pediatr, terapevt, kardioloq, nevropatoloq, laborant, oftalmoloq, USM mütəxəssisi və s.) sakinlər tibbi müayinələrə cəlb edilib.

    Səyyar tibbi müayinələr zamanı ümumilikdə 100-dən çox rayon sakininə 200-ə yaxın tibbi xidmət göstərilib.

    Bununla yanaşı, müayinələrə cəlb olunan sakinlərə ölkəmizin səhiyyə sahəsində həyata keçirilən yeniliklər və tibbi xidmətlərə əlçatanlığın təmin edilməsi istiqamətində görülən işlərlə bağlı məlumatlar verilib.

    Qeyd edək ki, TƏBİB işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşan şəxslərin yerində müşahidəsini aparmaq və vətəndaşların tibbi xidmətlərə əlçatanlığını təmin etmək məqsədilə zəruri tibbi tədbirlər görülür. Həyata keçirilən tibbi tədbirlər zamanı ahıl və həssas qruplara daxil olan şəxslər, eləcə də uşaq, hamilə və zahı qadınlara xüsusi diqqət yetirilir, zərurət yarandığı təqdirdə onların ixtisaslı tibb müəssisələrinə yönləndirilməsi təmin olunur.

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB)

    Son xəbərlər

    21:36

    Qurban Qurbanov: "Komandada düzgün xarakter olmasa, nəticələr də gəlməz"

    Futbol
    21:36

    İsraildə İranın zərbələri nəticəsində 7 mindən çox insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    21:20

    Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti