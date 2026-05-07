İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Hemodializ şöbəsi açılıb

    Sağlamlıq
    • 07 may, 2026
    • 11:08
    Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Hemodializ şöbəsi açılıb

    Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Hemodializ şöbəsi yaradılıb.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, şöbənin açılış mərasimində TƏBİB-in Təlim və tədqiqatlar departamentinin rəhbəri Teymur Mirzəbəyli, Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının vəzifələrini icra edən Natiq Nağıyev, Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Sayiq Səmədov və digər əməkdaşlar iştirak ediblər.

    S.Səmədov Hemodializ şöbəsinin fəaliyyəti və yaradılan şəraitlə bağlı məlumat verib. O deyib ki, Gədəbəy rayonunda böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələr bundan sonra Hemodializ şöbəsində tibbi xidmət ala biləcəklər.

    Qeyd olunub ki, şöbədə dörd ədəd müasir tipli Almaniya istehsalı olan "Fresenius Medical Care" hemodializ aparatı quraşdırılıb, xəstələrin istirahəti üçün bütün şərait yaradılıb. Mərkəzin otaqları yumşaq inventar və lazımi tibbi avadanlıqlarla təmin edilib.

    Vurğulanıb ki, Hemodializ şöbəsində 1 həkim, 8 tibb bacısı, 2 texnik və 2 sanitar olmaqla, ümumilikdə, 13 nəfər tibbi heyət xidmət göstərəcək.

    Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Hemodializ şöbəsi açılıb
    Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Hemodializ şöbəsi açılıb
    Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Hemodializ şöbəsi açılıb
    Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Hemodializ şöbəsi açılıb
    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Gədəbəy

    Son xəbərlər

    12:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Boris Qrebennikov: "Döyüşkən kollektiv formalaşdırmaq əsas vəzifəmizdir"

    Komanda
    12:00

    ITFC indiyə qədər ​92,1 milyard dollar vəsait ayrılmasını təsdiqləyib

    Maliyyə
    11:59
    Foto

    "Ən yaxşı təqdimat" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Elm və təhsil
    11:51

    Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

    İnfrastruktur
    11:47

    Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdir

    Region
    11:47

    Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    11:38

    Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    11:37

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    11:35

    Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdır

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti