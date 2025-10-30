Bir neçə həftəyə təcili yardımı mobil tətbiq üzərindən çağırmaq mümkün olacaq
Sağlamlıq
- 30 oktyabr, 2025
- 11:54
Bir neçə həftədən sonra "e-Tabib" tətbiqində "103 xidməti" fəaliyyətə başlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri TƏBİB-in İcraçı direktorunun müşaviri Elşad Məmmədli 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Sərgisi - "Medinex 2025"də deyib.
Onun sözlərinə görə, təcili tibbi yardım xidmətinin 90 faiz işi elektronlaşdırılacaq.
"e-Tabib" tətbiqində olacaq "103 xidməti" sayəsində xəstəxana ambulansın təxmini çatma vaxtını görə biləcək", - E.Məmmədli qeyd edib
