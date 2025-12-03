İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Cari ildə Herontoloji Mərkəzə müraciət edənlərin 64 faizi təqaüdçüdür

    Sağlamlıq
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:24
    Cari ildə Herontoloji Mərkəzə müraciət edənlərin 64 faizi təqaüdçüdür

    Bu ilin dekabr ayının 2-nə qədər Səhiyyə Nazirliyi Bakı şəhər Herontoloji Mərkəzinə ümumilikdə 2546 nəfər müraciət edib, onlardan 1644 nəfəri təqaüdçülərdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Bakı Şəhər Herontoloji Mərkəzinin direktoru vəzifəsini icra edən Nailə Əhmədova məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, müəssisə təsis edilənə qədər də müraciətlərin əsas hissəsini təqaüdçülər təşkil edib:

    "Bu, hazırda da belədir. 2020-ci il üçün müraciət sayı ümumi olaraq 1294 nəfər olub. Onlardan 789-u, yəni müraciət edənlərin 61%-i təqaüdçü olub. 2025-ci ilin dekabr ayının 2-nə qədər olan ümumi müraciət sayı 2546 olub. Onlardan 1644 nəfəri təqaüdçüdür. Bu da ümumi müraciət sayının 64,6%-ni təşkil edir".

    N.Əhmədova bildirib ki, statistik məlumatlardan da göründüyü kimi, ümumi sayın artımı ilə bərabər, təqaüdçülərin də müraciətləri çoxalıb:

    "Dünyada və Azərbaycanda yaşlı əhlinin statistik gözəçarpan artımını da nəzərə alsaq, bu həssas təbəqənin ixtisaslaşmış tibbi yardım almaq üçün müraciətlərinin müvafiq olaraq artması gözlənilir".

    Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi Bakı şəhər Herontoloji Mərkəzi herontologiya sahəsində uzun illərin təcrübəsini nəzərə alaraq 2020-ci ildə "Sağlamlıq sahəsi" poliklinikasının əsasında yaranıb və Qocalar evindən fəaliyyəti ilə fərqlənir. Belə ki, Mərkəz əsasən yaşlı insanlara daha ixtisaslaşmış və keyfiyyətli tibbi yardım göstərmək məqsədilə yaradılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Sosial Xidmətlər Agentliyi isə ahıl şəxslərin yaşayışı, keyfiyyətli sosial xidmətlərlə əhatə olunmaları, asudə vaxtlarını mənalı keçirmələri üçün yaradılıb.

    Herontoloji Mərkəzi Nailə Əhmədova qocalar evi

    Son xəbərlər

    15:53

    Yağıntılı hava şəraiti dekabrın 5-dək davam edəcək

    Ekologiya
    15:52

    Avropa ölkələrindən Azərbaycana 10 ayda gələn turistlərin sayı açıqlanıb

    Turizm
    15:50
    Foto

    Göyçayda milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlara həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    15:49

    Azərbaycanın turizm sektoru Yeni il üçün nə vəd edir? – ARAŞDIRMA

    Turizm
    15:48
    Rəy

    Putindən Avropa təhdidi - qitənin Rusiyaya verdiyi dərslər - ŞƏRH

    Analitika
    15:45

    Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənib

    Hərbi
    15:40

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb

    İKT
    15:35
    Foto

    Baş prokuror Nyu-Yorkda qlobal antikorrupsiya mexanizmlərinin yenilənməsini dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti