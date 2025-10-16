İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Ötən 9 ayda süd vəzinin müayinəsi üzrə 120 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    • 16 oktyabr, 2025
    • 10:56
    Ötən 9 ayda süd vəzinin müayinəsi üzrə 120 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

    Bu ilin 9 ayı ərzində icbari tibbi sığorta hesabına süd vəzinin müayinəsi ilə bağlı 120 mindən çox tibbi xidmət göstərilib.

    Bu barədə "Report"a İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tibbi xidmətlər müxtəlif səbəbli müraciətlər əsasında icbari tibbi sığorta hesabına süd vəzilərinin patologiyaları ilə əlaqəli olub.

    Qeyd edək ki, oktyabr Ümumdünya Süd Vəzi Xərçəngi ilə Mübarizə ayıdır.

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi süd vəzi xərçəngi

