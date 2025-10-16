Ötən 9 ayda süd vəzinin müayinəsi üzrə 120 mindən çox tibbi xidmət göstərilib
Sağlamlıq
- 16 oktyabr, 2025
- 10:56
Bu ilin 9 ayı ərzində icbari tibbi sığorta hesabına süd vəzinin müayinəsi ilə bağlı 120 mindən çox tibbi xidmət göstərilib.
Bu barədə "Report"a İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, tibbi xidmətlər müxtəlif səbəbli müraciətlər əsasında icbari tibbi sığorta hesabına süd vəzilərinin patologiyaları ilə əlaqəli olub.
Qeyd edək ki, oktyabr Ümumdünya Süd Vəzi Xərçəngi ilə Mübarizə ayıdır.
Son xəbərlər
11:29
Emin Hüseynov: "2040-cı ilə qədər Ağdamda 100 min nəfər əhalinin yaşaması planlaşdırılır"İnfrastruktur
11:29
Əməkdar artist: Ramiz Quliyevi övladı, dostu, həm də tələbəsi kimi yola salıramMədəniyyət
11:27
Foto
Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndəribDaxili siyasət
11:24
Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 10 %-dən çox artırıbEnergetika
11:22
AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıbFutbol
11:18
Nazirlik rəsmisi: Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edibMədəniyyət
11:16
Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Avropa Kubokuna qələbə ilə start vermək istəyirik"Komanda
11:12
Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 9 % artırıbEnergetika
11:11