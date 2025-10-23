Son 9 ayda 4600-dən çox heyvan kəsimi və satışı mağazalarında monitorinq keçirilib
Sağlamlıq
- 23 oktyabr, 2025
- 10:05
Bu ilin əvvəlindən oktyabrın 22-dək olan dövr ərzində Azərbaycanda 4652 heyvan kəsimi və ət satışı mağazasında monitorinq keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, monitorinq zamanı 698 heyvan kəsimi və ət satışı mağazası ilə bağlı inzibati tədbir görülüb, 65-də isə qanunsuz heyvan kəsimi ilə əlaqədar quraşdırılmış qurğular (11-i təkrar quraşdırılmış qurğulardır) sökülüb.
Bundan başqa, 1244 halda ətlərin soyuducuda (453-də soyuducu yoxdur) saxlanılmadığı, 1277 halda isə ətlərin baytarlıq sənədi olmadan satışının həyata keçirildiyi müəyyən edilib. Bununla bağlı da icrası məcburi göstərişlər verilib.
Son xəbərlər
10:23
Abşeronda daş karxanasında hündürlükdən yıxılan kişi ölübDigər
10:23
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir görüş keçiriləcəkKomanda
10:20
Vüqar Bayramov: Gələn il ünvanlı sosial yardımın məbləği arta bilərSosial müdafiə
10:17
Qazaxıstanda baş verən qəzada 12 nəfər ölübRegion
10:17
Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayırKomanda
10:12
Cəlilabadda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıbHadisə
10:12
Foto
Beynəlxalq səyyahlar Şuşanın mərkəzi meydanında abidələrə baxıblarQarabağ
10:09
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun matçları baş tutacaqFutbol
10:05
Foto