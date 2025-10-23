İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Son 9 ayda 4600-dən çox heyvan kəsimi və satışı mağazalarında monitorinq keçirilib

    Sağlamlıq
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:05
    Son 9 ayda 4600-dən çox heyvan kəsimi və satışı mağazalarında monitorinq keçirilib

    Bu ilin əvvəlindən oktyabrın 22-dək olan dövr ərzində Azərbaycanda 4652 heyvan kəsimi və ət satışı mağazasında monitorinq keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, monitorinq zamanı 698 heyvan kəsimi və ət satışı mağazası ilə bağlı inzibati tədbir görülüb, 65-də isə qanunsuz heyvan kəsimi ilə əlaqədar quraşdırılmış qurğular (11-i təkrar quraşdırılmış qurğulardır) sökülüb.

    Bundan başqa, 1244 halda ətlərin soyuducuda (453-də soyuducu yoxdur) saxlanılmadığı, 1277 halda isə ətlərin baytarlıq sənədi olmadan satışının həyata keçirildiyi müəyyən edilib. Bununla bağlı da icrası məcburi göstərişlər verilib.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ət mağazası nöqsanlar

    Son xəbərlər

    10:23

    Abşeronda daş karxanasında hündürlükdən yıxılan kişi ölüb

    Digər
    10:23

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir görüş keçiriləcək

    Komanda
    10:20

    Vüqar Bayramov: Gələn il ünvanlı sosial yardımın məbləği arta bilər

    Sosial müdafiə
    10:17

    Qazaxıstanda baş verən qəzada 12 nəfər ölüb

    Region
    10:17

    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    Komanda
    10:12

    Cəlilabadda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:12
    Foto

    Beynəlxalq səyyahlar Şuşanın mərkəzi meydanında abidələrə baxıblar

    Qarabağ
    10:09

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun matçları baş tutacaq

    Futbol
    10:05
    Foto

    Beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblər

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti