Alimlər hər il 11 milyon insanı öldürən infeksiyanı dayandıra bilən anticisim yaradıblar

Sağlamlıq
15 avqust 2025 04:14
Miçiqan Universitetinin alimləri bütün orqanizmə təsir edən təhlükəli infeksiya olan sepsislə mübarizənin yeni vasitəsinə çevrilə biləcək monoklonal anticisim yaradıblar.

“Report” xəbər verir ki, araşdırmanın nəticələri Nature Communications (NatCom) jurnalında dərc olunub.

Dünyada hər il 50 milyon insanda sepsis diaqnozu qoyulur, onlardan təxminən 11 milyonu ölür. Xəstəliyin təhlükəsi immunitet sisteminin infeksiyaya həddindən artıq reaksiyasının inkişafındadır ki, bu da orqan çatışmazlığına səbəb olur və nəticədə ölüm halı baş verir. Hətta intensiv terapiya ilə belə, ağır sepsisi olan xəstələrdə ölüm riski 40% -dir.

Yeni antikor “sitokin fırtınalarını” yatırmağa yönəlib. Bu, sitokinlərin - orqanizmin hüceyrələrinin bir-biri ilə əlaqəsindən məsul olan zülalların qan səviyyəsinin artmasına verilən addır. Normalda sitokinlər infeksiyaya nəzarət edir və patogen mikroorqanizmlərin çoxalmasının qarşısını alır. Bir uğursuzluq olduqda, onların çoxu istehsal olunur və immunitet sistemi qüvvələrini patogenlərə deyil, öz hüceyrələrinə yönləndirir.

Yeni antikor, orqan zədələnməsi baş verməzdən əvvəl həddindən artıq aktiv immun cavabı düzəldə bilər. Siçanlar üzərində aparılan təcrübələrdə o, təkcə təhlükəli iltihabın qarşısını almaq deyil, həm də ağciyərləri zədələnmədən qoruyan immun hüceyrələrin – makrofaqların funksiyasını bərpa etmək qabiliyyətini göstərib.

Tədqiqatçıların fikrincə, dərman kəskin iltihabla müşayiət olunan digər hallarda da istifadə edilə bilər. Bunlara orqan transplantasiyası zamanı baş verən işemiya-reperfuziya zədəsi daxildir.

Alimlər həmçinin PedELISA adlı diaqnostik platforma hazırlayıblar ki, bu platforma bir damla plazmada altı sitokinin səviyyəsini cəmi iki saat ərzində aşkar edə bilir. Bu alət sepsisi aşkar etməyə və izləməyə kömək edə bilər.

