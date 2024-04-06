Жители Лачына прошли медобследование по раннему выявлению легочных заболеваний

Министерство здравоохранения Азербайджана провело в Лачыне комплексное медицинское обследование в рамках программы "Раннее выявление заболеваний легких".

Министерство здравоохранения Азербайджана провело в Лачыне комплексное медицинское обследование в рамках программы "Раннее выявление заболеваний легких".

Как сообщили Report в министерстве, в ходе акции медперсонал НИИ легочных заболеваний Минздрава оказал медицинские услуги жителям Лачына.

В рамках диагностических обследований были организованы рентгенография органов грудной клетки, исследование функций внешнего дыхания с помощью спирографа. Одновременно проведены электрокардиограмма (ЭКГ), эхокардиография (Эхо КГ), проба Манту и анализ газового состава артериальной крови.

В ходе акции около 150 жителей Лачына прошли по пять обследований. По их результатам, лицам с выявленными проблемами со здоровьем даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. После обследований для жителей города было организовано информационно-просветительское мероприятие по пропаганде здорового образа жизни.

С подробной презентацией выступила директор Института Ирада Ахундова. По ее словам, своевременная диагностика и регулярные профилактические осмотры помогают предотвратить заболевание или проводить лечение на ранней стадии развития патологии. Также до внимания граждан была доведена важность профилактических мер по предотвращению заболеваний легких и оптимизации функциональности органов дыхания. По словам директора НИИ, современная диагностика позволяет своевременно выявлять патологии органов дыхания и выявлять заболевания на ранних стадиях. Также была подчеркнута важность соблюдения принципов здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, таких как курение.

Выступившая с презентацией на тему "Что следует знать о заболеваниях легких?" врач-терапевт института Айсель Асланова предоставила общие сведения о туберкулезе, бронхиальной астме, пневмониях, заболеваниях, связанных с курением, первичном диагнозе, клинике и начальных симптомах этих заболеваний.

В министерстве отметили, что планируют проводить подобного рода мероприятия регулярно для выявления заболеваний на ранних стадиях и предоставления медицинских консультаций с целью охраны здоровья граждан, вернувшихся на постоянное место жительства на освобожденные территории.