Zəfəran Hospital: Мы ждем ответа экспертизы для выяснения точной причины смерти 22-летней модели

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "Мы ждем ответа экспертизы для выяснения точной причины смерти 22-летней модели Лейлы Оруджлу, которая легла на операцию по липосакции (откачке жира). Только после этого будет сделано заявление для СМИ".

Об этом Report заявили в клинике Zəfəran Hospital.

Как заявили в клинике, оперирующий Л.Оруджлу иранец Сируз Гочхани опытный и профессиональный врач: "Ни один врач не желает смерти больному. Но любая операция сопряжена с риском смерти. Перед каждой операцией с больным подписывается договор, где им разъясняются факторы риска операции. С Лейлой также был подписан подобный договор. Операция 22 июня прошла успешно, больная пришла в себя без проблем. Однако спустя несколько дней после операции ее самочувствие ухудшилось".

Отметим, что обвиняемый в смерти модели иранский врач Сируз Гочхани утверждает, что Лейла Орджлу скончалась от эмболии (перекрытие просвета кровеносного сосуда частицей жира).