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Заслуженный врач РФ: Нужна вакцинация максимально возможного числа людей

Заслуженный врач РФ: Нужна вакцинация максимально возможного числа людей "Минимально необходимый для контроля за эпидемией коллективный иммунитет составляет 70% всего населения"
Здоровье
13 апреля 2021 г. 12:41
Заслуженный врач РФ: Нужна вакцинация максимально возможного числа людей

"Необходима вакцинация максимально возможного количества людей. Она защищает каждого отдельного привитого человека от тяжёлого течения COVID-19, помогает достичь необходимого уровня коллективного иммунитета и обойтись при этом без жертв".

Об этому российскому бюро Report заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

Эксперт отметил, что коллективный иммунитет позволяет лишить вирус возможности размножения и взять пандемию под контроль: "Минимально необходимый для контроля за эпидемией коллективный иммунитет составляет 70% всего населения. Его формирование естественным путём сопровождается большим количеством жертв, в то время, как вакцинация даёт серьёзные осложнение не более, чем в одном случае на сто тысяч человек. Это, очевидно, доказывает необходимость вакцинации".

Каган затруднился предположить точное время окончания пандемии. По его словам, это зависит от результата противоборства вируса, который стремится к большему количеству жертв, формированию новых штаммов, способные инфицировать ранее переболевших людей, и человечества, которое проводит вакцинацию, использует средства индивидуальной защиты и другие карантинные мероприятия.

"В этой борьбе человечеству важно опередить вирус и уничтожить его, лишив возможности распространяться, до того, как он приобретёт новые свойства, повышающие его заразность и устойчивость к ранее выработанному иммунитету", - заключил Каган.

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