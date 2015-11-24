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    Заместитель премьер-министра: В Азербайджане будут созданы предприятия по производству лекарств

    Ведутся работы в этом направлении

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "В ближайшее время в  Азербайджане будут созданы предприятия по производству лекарств".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил заместитель премьер-министра Али Ахмедов. 

    Он отметил, что организация производства лекарств в Азербайджане и создание соответствующих структур находится на повестке дня: "На это есть сегодня спрос, и мы осуществим это. Естественно, лекарственный сектор Азербайджана не может обеспечивать себя только за счет экспортируемых из-за рубежа лекарств. Ведутся работы в этом направлении". 

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