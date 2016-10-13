За 9 месяцев этого года 39 человек умерли от отравления

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев этого года в отделение токсикологии Клинического медицинского центра обратились 1 730 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом токсикологии Азер Магсудов.

По его словам, 1605 из них были приняты в отделение: "244 больных поступили с диагнозом отравления угарным газом, 74 человек - спиртными напитками, 823 человека - лекарственными препаратами. У 178 человек с отравлениями лекарственными препаратами была острая аллергическая реакция. 192 человека обратились с диагнозом отравления уксусной кислотой".

А.Максудов также отметил, что летом 82 человека обратились с диагнозом укуса змеи: "В августе-сентябре в центр обратились 5 человек с диагнозом отравления ядовитыми грибами. За аналогичный период прошлого года по общим обращениям было зарегистрировано 49 смертельных случаев, а в этом году данный показатель составил 39".