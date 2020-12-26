Вредно ли говорить по смартфону во время зарядки?

При зарядке смартфона зарядный элемент нагревается. Поэтому ради собственной безопасности следует отсоединить устройство на время разговора или беседовать по громкой связи.

При зарядке смартфона зарядный элемент нагревается. Поэтому ради собственной безопасности следует отсоединить устройство на время разговора или беседовать по громкой связи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

При нынешнем ритме жизни заряжать смартфон многим приходится не раз в несколько дней, а раз в несколько часов.

"К счастью, сейчас есть во многих аппаратах есть функция быстрой зарядки, когда буквально за 10-15 минут у вас на телефоне восстанавливается четверть заряда", – отметил специалист.

Нагревание зарядного элемента происходит усиленными темпами во время зарядки. Если к этому добавлен плотный чехол для телефона, перегрев весьма вероятен. Поэтому с точки зрения безопасности лучше разговаривать, отсоединив устройство от сети. Если так не получается, а зарядка на нуле, то говорите по громкой связи.

"По крайней мере, в этом случае вы не будете держать его в руках, это с точки зрения безопасности гораздо лучше", – предупреждает Кусков.

Конечно, вряд ли телефон взорвется у вас в руках, но лучше вовсе убрать этот риск, заключил он.