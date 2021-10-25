Вирусолог назвал органы, которые чаще поражает COVID-19

Коронавирусная инфекция чаще всего атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник.

Коронавирусная инфекция чаще всего атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

"У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование", - объяснил медик.

Специалист отметил, что также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени.

При этом печень занимает третье место среди больных, а у детей - кишечник.

Также по словам эксперта, болезнь оказывает серьезное воздействие на иммунологическую память, поэтому переболевшие начинают чаще болеть, подхватывают новые инфекции. У них могут обостряться герпетические заболевания, которые "сидели" в организме до COVID-19, но в скрытой форме.