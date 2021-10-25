О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вирусолог назвал органы, которые чаще поражает COVID-19

Вирусолог назвал органы, которые чаще поражает COVID-19 Коронавирусная инфекция чаще всего атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник.
Здоровье
25 октября 2021 г. 06:11
Вирусолог назвал органы, которые чаще поражает COVID-19

Коронавирусная инфекция чаще всего атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

"У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование", - объяснил медик.

Специалист отметил, что также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени.

При этом печень занимает третье место среди больных, а у детей - кишечник.

Также по словам эксперта, болезнь оказывает серьезное воздействие на иммунологическую память, поэтому переболевшие начинают чаще болеть, подхватывают новые инфекции. У них могут обостряться герпетические заболевания, которые "сидели" в организме до COVID-19, но в скрытой форме.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
23 октября 2021 г. 11:59
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
22 октября 2021 г. 17:34
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
21 октября 2021 г. 16:16
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi