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Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день

Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день Без вреда для здоровья можно пить не более двух чашек кофе в день
Здоровье
14 февраля 2021 г. 15:50
Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день

Без вреда для здоровья можно пить не более двух чашек кофе в день.

Как передает Report, об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она предупредила, что при регулярном употреблении больших объемов этого напитка есть риск формирования зависимости, которая со временем приводит к истощению нервной системы. По словам специалиста, пить кофе следует только во время приемов пищи.

"Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего. Если это в рамках полноценного завтрака, то вреда для ЖКТ практически нет", — объяснила Дианова.

Чтобы избежать изжоги, второй прием напитка лучше перенести на время небольшого перекуса, посоветовала врач. Если такой возможности нет, то последняя чашка кофе должна быть не менее чем за шесть часов до сна.

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