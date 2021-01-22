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Врач назвал способ снизить риск заражения COVID-19

Врач назвал способ снизить риск заражения COVID-19 Чистота воздуха влияет на восприимчивость организма к вирусным инфекциям, в том числе и к COVID-19
Здоровье
22 января 2021 г. 09:47
Врач назвал способ снизить риск заражения COVID-19
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Чистый воздух позволяет снизить риск заражения коронавирусом нового типа. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт пояснил, что чистота воздуха влияет на восприимчивость организма к вирусным инфекциям, в том числе и к COVID-19.

Поэтому для снижения опасности заразиться коронавирусом важно дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.

"Особенно важно очищать от пыли спальню. Мы там находимся достаточно много времени", – подчеркнул В. Болибок.

31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус.

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