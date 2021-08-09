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Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса

Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса После прививки риск заражения коронавирусной инфекцией существенно понижается, а если вакцинированный все же заболеет, то болезнь протекает менее тяжело.
Здоровье
9 августа 2021 г. 03:47
Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса

После прививки риск заражения коронавирусной инфекцией существенно понижается, а если вакцинированный все же заболеет, то болезнь протекает менее тяжело.

Как передает Report, российский врач-терапевт Георгий Сапего рассказал в интервью радио Sputnik, какие симптомы COVID-19 считаются легкими.

По его словам, речь идет о симптомах, похожих на проявления обычной простуды.

"Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке", - сказал врач.

Симптомы тяжелого течения болезни совсем иные, подчеркнул он.

"Это уже одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведет, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов", - пояснил Георгий Сапего.

Такие проявления чаще развиваются у не привитых людей с уже накопившимися проблемами со здоровьем.

"Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни", - отметил Георгий Сапего.

Прививка резко снижает вероятность более тяжелого варианта COVID-19, напомнил он. Даже первая доза вакцины уже через пару недель создает приличный иммунитет против новой коронавирусной инфекции, заключил врач.

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