ВОЗ обнародовал число умерших от СПИДа

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ За последние 34 года в мире от ВИЧ-инфекции умерло примерно 34 млн. людей.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно докладу, в 2013 году ВИЧ-инфекция была обнаружена у 2,1 млн. людей, 240 тыс. из которых были детьми. В целом от этого заболевания умерло 1,5 млн. людей. В прошлом году в мире было зарегистрировано 2 млн. больных, 220 тысяч из которых - дети.

Отметим, что ВОЗ при поддержке ООН объявил 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) начинается с заражения ВИЧ-инфекцией. В результате резко снижается иммуно-защитная система человека, она становится подвержена многим заболеваниям. Число умерших от СПИДа в мире исчисляется миллионами. Впервые заболевание в мире было обнаружено в 1981 году у гомосексуалистов в Лос-Анджелесе, а в Азербайджане было зарегистрировано в 1987 году.