ВОЗ назвала сроки взятия коронавируса под контроль

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, по мнению Гебрейесуса, ситуация с распространением инфекции будет взята под контроль в ближайшие месяцы. "У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", — сказал глава ВОЗ.

При этом глава ВОЗ отметил отметил, что обеспокоен "тревожными темпами" распространения коронавируса в мире среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.