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ВОЗ: К началу января в Европе будет доминировать "омикрон"-штамм

ВОЗ: К началу января в Европе будет доминировать "омикрон"-штамм Новый штамм "омикрон", выявленный в 57 странах мира, может стать доминантным вариантом COVID-19 в Европе уже к началу января.
Здоровье
8 декабря 2021 г. 14:01
ВОЗ: К началу января в Европе будет доминировать омикрон-штамм

Новый штамм "омикрон", выявленный в 57 странах мира, может стать доминантным вариантом COVID-19 в Европе уже к началу января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире.

"Основываясь на нескольких предположениях относительно преимущества роста, сроков распространения в европейском регионе, а также учитывая смешение населения и меры общественного здравоохранения и социальные меры, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года", - говорится в документе.

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