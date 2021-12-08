ВОЗ: К началу января в Европе будет доминировать "омикрон"-штамм

Новый штамм "омикрон", выявленный в 57 странах мира, может стать доминантным вариантом COVID-19 в Европе уже к началу января.

Новый штамм "омикрон", выявленный в 57 странах мира, может стать доминантным вариантом COVID-19 в Европе уже к началу января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире.

"Основываясь на нескольких предположениях относительно преимущества роста, сроков распространения в европейском регионе, а также учитывая смешение населения и меры общественного здравоохранения и социальные меры, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года", - говорится в документе.