ВОЗ: Азербайджан выявляет больше случаев COVID-19 благодаря системе эпидемнадзора

На сегодняшний день Европейский регион насчитывает более 2,2 миллиона случаев COVID-19. Умерло более 181 тысячи человек.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга с журналистами.

“Несмотря на то, что еженедельное число случаев уменьшилось почти на половину по сравнению с апрелем, риск остается очень высоким.В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь.

Ряд стран регистрируют небольшой подъем числа новых случаев в результате принятия отдельных мер в области здравохранения. Армения, Азербайджан и Израиль принимают энергичные меры с учетом своей национальной специфики”., - заявил Х. Клюге.

По его словам, некоторые страны, например, Азербайджан и Казахстан, за последние несколько недель “пересмотрели свои стратегии тестирования и теперь выявляют большее число случаев благодаря своей системе эпидемиологического надзора”.