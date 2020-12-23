Вниманию лиц, которые откажутся от вакцинации в Азербайджане!

«Мы убедим тех, кто откажется от привозимых в Азербайджан вакцин против нового типа коронавирусной инфекции, что вероятность заражения сохраняется».

«Мы убедим тех, кто откажется от привозимых в Азербайджан вакцин против нового типа коронавирусной инфекции, что вероятность заражения сохраняется».

Как передает Report, об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы в интервью «Real TV».

Глава TƏBİB отметил, что вакцинация, проводимая в стране до сих пор, была добровольной.

«Мы постараемся сделать так, чтобы эта вакцинация охватила большое количество людей. В этом мы убедим их, поделившись максимально прозрачной информацией с общественностью. Мы убедим их, что самый безопасный способ защитить здоровье членов их семей - это вакцинироваться», - сказал Р.Байрамлы.