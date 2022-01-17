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Вирусолог заявил о скорой победе над COVID-19

Вирусолог заявил о скорой победе над COVID-19 В 2022 году COVID-19, вероятно, станет в Германии эндемичным заболеванием.
Здоровье
17 января 2022 г. 06:55
Вирусолог заявил о скорой победе над COVID-19

В 2022 году COVID-19, вероятно, станет в Германии эндемичным заболеванием.

Как передает Report, об этом заявил в интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен.

Он отметил, что шанс на такой исход появился благодаря массовой вакцинации против SARS-CoV-2, и призвал завершить ее.

По его словам, рано или поздно все инфицируются коронавирусом. Перед этим нужно вакцинировать как можно больше людей, подчеркнул он.

Дростен добавил, что даже если немецкие власти объявят о завершении пандемии, ограничения могут вернуться следующей зимой.

"Вероятно, нам снова придется носить маски в помещениях, потому что иммунитет вновь немного снизится, и уязвимые слои населения надо будет опять защищать", - объяснил он.

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Версия на азербайджанском языке Alman virusoloq tezliklə COVID-19 üzərində qələbənin qazanılacağını elan edib

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