Вирусолог рассказал об опасном симптоме COVID-19

Опасным симптомом при коронавирусе является пониженная температура тела.

Опасным симптомом при коронавирусе является пониженная температура тела.

Как передает Report, об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти", - отметил доктор.

Пациенты с температурой 36 градусов и ниже - самые тяжелые больные. Низкая температура говорит о неспособности организма справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус.

Контролировать температуру тела лучше всего поможет ртутный термометр, который точнее бесконтактных и электронных устройств.

"Три раза измеренная температура по пять минут, не менее, - это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом", - сказал медик.

Когда инфекция протекает в легкой форме, то температура у человека не меняется. Если врач игнорирует низкую температуру тела, пациенту надо обратиться к другому специалисту, посоветовал Жемчугов.