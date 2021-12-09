О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вирусолог назвал три нетипичных симптома "омикрон"-штамма

Вирусолог назвал три нетипичных симптома "омикрон"-штамма Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, какие симптомы отличают новый "омикрон"-штамм коронавируса.
Здоровье
9 декабря 2021 г. 03:14
Вирусолог назвал три нетипичных симптома омикрон-штамма

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, какие симптомы отличают новый "омикрон"-штамм коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, он заявил, что этот штамм имеет ряд "интересных" симптомов, отличающих его от других мутаций COVID-19. Так, он отметил среди нетипичных признаков частое чихание, першение в горле и выделения из носа. По словам ученого, эти симптомы не были характерны для уханьского варианта.

Ученый рассказал, что большинство симптомов "омикрона" являются "более мягкими" по сравнению с другими вариантами. При этом, подчеркнул специалист, данные о новом штамме взяты из наблюдений африканского врача и следует подождать информацию из других стран.

"Надо ждать того, что этот вариант вполне может вытеснить "дельту", - предположил вирусолог, добавив, что во всех зарегистрированных случаях зараженные новым штаммом пациенты не были вакцинированы от COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi