Вирусолог назвал три нетипичных симптома "омикрон"-штамма

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, какие симптомы отличают новый "омикрон"-штамм коронавируса.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, какие симптомы отличают новый "омикрон"-штамм коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, он заявил, что этот штамм имеет ряд "интересных" симптомов, отличающих его от других мутаций COVID-19. Так, он отметил среди нетипичных признаков частое чихание, першение в горле и выделения из носа. По словам ученого, эти симптомы не были характерны для уханьского варианта.

Ученый рассказал, что большинство симптомов "омикрона" являются "более мягкими" по сравнению с другими вариантами. При этом, подчеркнул специалист, данные о новом штамме взяты из наблюдений африканского врача и следует подождать информацию из других стран.

"Надо ждать того, что этот вариант вполне может вытеснить "дельту", - предположил вирусолог, добавив, что во всех зарегистрированных случаях зараженные новым штаммом пациенты не были вакцинированы от COVID-19.