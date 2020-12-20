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Ветеринар рассказала о проявлении коронавируса у домашних животных

Ветеринар рассказала о проявлении коронавируса у домашних животных Коронавирусные инфекции встречаются не только у людей, но и у домашних животных. Зарегистрированные к настоящему моменту COVID-19 кошек и собак ничем не угрожают питомцам, но бывают случаи, когда они активизируются и мутируют.
Здоровье
20 декабря 2020 г. 05:38
Ветеринар рассказала о проявлении коронавируса у домашних животных

Коронавирусные инфекции встречаются не только у людей, но и у домашних животных. Зарегистрированные к настоящему моменту COVID-19 кошек и собак ничем не угрожают питомцам, но бывают случаи, когда они активизируются и мутируют.

Как передает Report, об этом в интервью радио Sputnik рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

По ее словам, вирус может мутировать у животных со сниженным иммунитетом или с аутоиммунными проблемами. Мутировавший коронавирус угрожает жизни и здоровью питомцев. Их нужно лечить специальными препаратами и укреплять иммунитет.

"Есть специфическое лечение. Оно включает в себя терапию антибиотиками для подавления вторичной бактериальной флоры и повышение иммунного статуса модуляторами, иммуностимуляторами, биостимуляторами и покоем", - отметила Сиротина.

Ветеринар пояснила, что коронавирусы домашних животных для человека безвредны, они не могут передаваться от питомца хозяину.

"Возбудитель коронавируса видовой. Собаки от кошек заразиться не могут, так же как и кошки от собак. Человеческий коронавирус тоже не передается животным, соответственно, и от животных на человека он не переходит", - уточнила специалист.

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