В Yeni Klinika больше нельзя будет вакцинироваться в порядке живой очереди

С 26 августа 2021 года в больнице Yeni Klinika больше не будет живой очереди

С 26 августа 2021 года в больнице Yeni Klinika больше не будет живой очереди, записаться на вакцинацию против коронавируса можно будет через портал randevu.its.gov.az.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Как отмечается, решение принято из-за роста в последние дни числа зараженных COVID-19. В Yeni Klinika можно получить вакцину Coronovac и Pfizer.

Напомним, что с 16 июля в Yeni Klinika можно было вакцинироваться без регистрации на портале randevu.its.gov.az.