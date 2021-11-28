О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон".
Здоровье
28 ноября 2021 г. 05:47
В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон".

Как передает Report, об этом она сказала в разговоре с газетой Financial Times.

"Ван Керкхове сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", - пишет издание.

Представитель ВОЗ из-за появления нового штамма также призвала "не клеймить" государства, которые сообщают о новых вариантах, и реагировать сбалансированно. Ван Керкхове считает, что нужно пристальнее наблюдать за штаммами, в том числе "омикроном", проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран.

"Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им", - напомнила она.

Ван Керкхове также считает, что выявление "омикрона" можно было бы сравнить с выявлением коронавируса в 2019-2020 годах в Китае. Представитель ВОЗ не указала данные о числе зараженных новым штаммом.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ÜST koronavirusun ən təhlükəli ştamının yaranması ilə bağlı ehtimalını açıqlayıb

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
26 ноября 2021 г. 21:01
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 21:05
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
26 ноября 2021 г. 18:45
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Аль-Хиляль стал победителем азиатской Лиги чемпионов
"Аль-Хиляль" стал победителем азиатской Лиги чемпионов
24 ноября 2021 г. 04:19
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
25 ноября 2021 г. 09:27
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi