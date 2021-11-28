В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон".
Как передает Report, об этом она сказала в разговоре с газетой
"Ван Керкхове сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", - пишет издание.
Представитель ВОЗ из-за появления нового штамма также призвала "не клеймить" государства, которые сообщают о новых вариантах, и реагировать сбалансированно. Ван Керкхове считает, что нужно пристальнее наблюдать за штаммами, в том числе "омикроном", проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран.
"Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им", - напомнила она.
Ван Керкхове также считает, что выявление "омикрона" можно было бы сравнить с выявлением коронавируса в 2019-2020 годах в Китае. Представитель ВОЗ не указала данные о числе зараженных новым штаммом.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".