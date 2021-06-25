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В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным

В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным Вариант "дельта" COVID-19 является самым заразным среди выявленных штаммов коронавируса и быстро распространяется среди непривитого населения.
Здоровье
25 июня 2021 г. 20:26
В ВОЗ назвали штамм коронавируса дельта самым заразным

Вариант "дельта" COVID-19 является самым заразным среди выявленных штаммов коронавируса и быстро распространяется среди непривитого населения.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Вариант "дельта" является самым заразным из всех выявленных вариантов COVID-19. Он был обнаружен в 85 странах и быстро распространяется среди непривитого населения", - сказал он.

По его словам, в настоящее время ВОЗ отмечает рост заражений COVID-19 по всему миру, что может привести к росту смертности. Больше новых случаев означает больше госпитализаций и дальнейшее напряжение для систем здравоохранения и медицинских работников, что увеличивает риск смертности, добавил глава ВОЗ.

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